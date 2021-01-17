Во Внуково собрались «фанаты Бузовой». Кажется, это массовка, нанятая из-за прилета Навального

В московский аэропорт Внуково приехали «до 100 человек массовки» — якобы для встречи певицы Ольги Бузовой. Об этом в твиттере сообщил координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Они проходили через турникеты группами. Полиция не проверяла у них билеты, как у остальных посетителей, пишет «Новая газета» со ссылкой на Степанова. «Проект» предполагает, что участники группы — студенты.

Baza, «Открытые медиа» и другие СМИ выложили видео, на котором молодые люди во Внуково танцуют поют песни Бузовой.

Сама Бузова, судя по ее инстаграму, 17 января была в Санкт-Петербурге. Недавно она вылетела в Москву, заявила «Открытым медиа» ее мать Ирина Бузова. Направляется ли певица во Внуково, ее мать уточнить не смогла.

Поклонники Бузовой не смогли объяснить «Подъему», почему встречают ее из Петербурга в зоне прилета международных рейсов. «Не обладаем такой информацией», — сказал изданию один из участников группы.

Вечером 17 января во Внуково должен прилететь политик Алексей Навальный, который несколько месяцев лечился в Германии из-за отравления «Новичком». Команда Навального призвала сторонников политика встретить его в аэропорту. Во Внуково дежурит полиция, в здание аэропорта пропускают только по билетам на самолет.

Несколько дней назад «Русская служба Би-Би-Си» сообщала, что студентов московского РГУ нефти и газа имени Губкина приглашали «для встречи одной личности в аэропорту Внуково» вечером 17 января. По информации издания, их задачей было «забить зону прилета», взамен им обещали по тысяче рублей.

Навальный заявил, что появление «фанатов» Бузовой во Внуково организовал Кремль, чтобы «превратить все происходящее в клоунаду».