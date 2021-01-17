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Алексей и Юлия Навальные на борту рейса в Москву. Фотография
14:33, 17 января 2021
Источник: Meduza
Оппозиционный политик Алексей Навальный и его жена Юлия
вылетели
из Берлина в Москву. Навальный находился в Германии с августа 2020 года. Он проходил там лечение после отравления «Новичком». Самолет политика должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. Команда Навального пригласила сторонников политика встретить его. Во Внуково с утра дежурит полиция, там
закрыли
зону прилета международных рейсов. ФСИН
хочет
задержать Навального по прибытии.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
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