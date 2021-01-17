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Алексей и Юлия Навальные на борту рейса в Москву. Фотография

Источник: Meduza
Оппозиционный политик Алексей Навальный и его жена Юлия <a href="https://meduza.io/news/2021/01/17/samolet-s-navalnym-vyletel-iz-berlina-v-moskvu" target="_blank">вылетели</a> из Берлина в Москву. Навальный находился в Германии с августа 2020 года. Он проходил там лечение после отравления «Новичком». Самолет политика должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. Команда Навального пригласила сторонников политика встретить его. Во Внуково с утра дежурит полиция, там <a href="https://meduza.io/news/2021/01/17/v-aeroportu-vnukovo-pervoe-zaderzhanie" target="_blank">закрыли</a> зону прилета международных рейсов. ФСИН <a href="https://meduza.io/news/2021/01/14/fsin-my-obyazany-predprinyat-vse-deystviya-po-zaderzhaniyu-narushitelya-navalnogo" target="_blank">хочет</a> задержать Навального по прибытии.
Оппозиционный политик Алексей Навальный и его жена Юлия вылетели из Берлина в Москву. Навальный находился в Германии с августа 2020 года. Он проходил там лечение после отравления «Новичком». Самолет политика должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. Команда Навального пригласила сторонников политика встретить его. Во Внуково с утра дежурит полиция, там закрыли зону прилета международных рейсов. ФСИН хочет задержать Навального по прибытии.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA