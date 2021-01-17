Самолет с Навальным вылетел из Берлина в Москву

Самолет авиакомпании «Победа» с политиком Алексеем Навальным вылетел из Берлина в Москву. Об этом сообщает «Дождь».

Навальный и его жена Юлия зашли на борт в последний момент. Mash сообщил, что их привезли к самолету на автомобиле с мигалками в сопровождении экипажа полиции.

На борту самолета Навального окружили журналисты. «Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться домой», — цитирует политика «МБХ медиа».

Навальный летит в Москву Meduza

Незадолго до вылета с рейса сняли одного пассажира. По информации Deutsche Welle, он вел себя агрессивно.

Самолет с Алексеем и Юлией Навальной должен прилететь в московский аэропорт «Внуково». Команда политика призвала сторонников встретить его. С утра 17 января во Внуково дежурят полицейские. К аэропорту стянуты колонны автозаков. В здание перестали пропускать людей без билетов на самолет, а зону прилета международных рейсов закрыли.