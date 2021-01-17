В московском аэропорту Внуково, куда сегодня должен прилететь из Германии политик Алексей Навальный, задержан активист Дмитрий Бескоровайный. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на него самого.

Причину задержания Бескоровайному не сообщили, куда собираются его доставить — тоже не говорят.

Ранее «Проект» сообщил, что полиция полностью закрыла зону прилета международных рейсов во Внуково. Внутри остались только сотрудники аэропорта, полиции и силовики в штатском.

Алексей Навальный 17 января вернется в Россию из Германии, где он несколько месяцев лечился после отравления «Новичком». Политик прилетит рейсом «Победы», который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального призвала сторонников политика встретить его. С утра 17 января во Внуково дежурят полицейские. К аэропорту стянуты колонны автозаков. В здание перестали пропускать людей без билетов на самолет.