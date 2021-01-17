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Как Навального провожали из Берлина в Москву. Фотография

Источник: Meduza
17 января российский оппозиционер Алексей Навальный, который последние несколько месяцев лечился в Германии после отравления «Новичком», <a href="https://meduza.io/news/2021/01/13/navalnyy-ob-yavil-o-vozvraschenii-v-moskvu-on-priletit-17-yanvarya-reysom-pobedy" target="_blank">намерен</a> вылететь из Берлина в Москву. Возле аэропорта Берлин-Бранденбург его уже <a href="https://twitter.com/LizaVereykina/status/1350750811291328512" target="_blank">ждут</a> журналисты. К ним присоединилась женщина с плакатом «Алексей, удачи». Ее зовут Екатерина; она россиянка, живущая в Берлине. По ее словам, она пришла поддержать Навального, потому что ей «не все равно». 
17 января российский оппозиционер Алексей Навальный, который последние несколько месяцев лечился в Германии после отравления «Новичком», намерен вылететь из Берлина в Москву. Возле аэропорта Берлин-Бранденбург его уже ждут журналисты. К ним присоединилась женщина с плакатом «Алексей, удачи». Ее зовут Екатерина; она россиянка, живущая в Берлине. По ее словам, она пришла поддержать Навального, потому что ей «не все равно». 
Татьяна Фирсова для «Медузы»