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Как Навального провожали из Берлина в Москву. Фотография
11:29, 17 января 2021
Источник: Meduza
17 января российский оппозиционер Алексей Навальный, который последние несколько месяцев лечился в Германии после отравления «Новичком»,
намерен
вылететь из Берлина в Москву. Возле аэропорта Берлин-Бранденбург его уже
ждут
журналисты. К ним присоединилась женщина с плакатом «Алексей, удачи». Ее зовут Екатерина; она россиянка, живущая в Берлине. По ее словам, она пришла поддержать Навального, потому что ей «не все равно».
Татьяна Фирсова для «Медузы»
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