В аэропорту Внуково, куда должен прилететь Навальный, заметили автозаки

Возле аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

Ранее петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что в связи с прибытием Навального силовые структуры в Москве, Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

По данным издания, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров «Э» МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

Силовикам поступили инструкции предпринимать агрессивные меры только в случае крайней необходимости, написала «Фонтанка». «Нам не нужны сакральные жертвы», — заявил один из источников издания.

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Политик прилетит рейсом «Победы», который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального в фейсбуке предложила сторонникам политика встретить его в аэропорту. В Петербурге задержали нескольких активистов, которые хотели присоединиться к встрече политика. В Москве прокуратура предупредила о незаконности массового мероприятия во Внуково, а к оппозиционным политикам приходила полиция, чтобы «предостеречь» их от встречи Навального.

ФСИН пообещала задержать Навального в связи с ходатайством о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».