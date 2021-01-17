В Петербурге задержали активистов, собиравшихся в Москву встречать Навального. Также задержан корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель

Обновлено. В петербургском аэропорту «Пулково» задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался полететь в Москву, сообщает «Медиазона».

В Санкт-Петербурге 16 января задержали главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга. Об этом Фатьянова рассказала «Фонтанке».

По ее словам, их с Гантваргом сняли с поезда в Москву. Они собирались ехать туда, чтобы встретить Навального, который 17 января должен прилететь из Германии. «Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин», — заявила Фатьянова.

Под предлогом планирования массовых беспорядков в Москве на Московском вокзале Петербурга был задержан редактор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов. Его вместе с Фатьяновой и Гентваргом доставили в отдел полиции № 76, но вскоре отпустили, сообщает «Объектив реалий». Составили ли на них протоколы, не уточняется.

Также в петербургском аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов Алексея Барича и Александра Края. Их доставили в отдел полиции. Причиной также была названа возможная подготовка к беспорядкам в Москве.

Кроме того, силовики изъяли машину координатора «Открытки» в Ленинградской области Дмитрия Скурихина, собиравшегося встречать Навального. Машину, на которой написано «Скажи Путину „Нет!“», забрали якобы для экспертизы лозунга. При этом прошлой весной автомобиль уже проверяли — и надпись на нем уже была, отмечает «Открытка».

Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Политик прилетит рейсом «Победы», который должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Команда Навального в фейсбуке предложила сторонникам политика встретить его в аэропорту. Прокуратура Москвы предупредила о незаконности массового мероприятия во Внуково. В Москве к оппозиционным политикам приходила полиция, чтобы «предостеречь» их от встречи Навального.

ФСИН заявила, что «предпримет все действия по задержанию» политика до суда, на котором решится вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу . Ходатайство об изменении наказания подала сама ФСИН. В связи с делом «Ив Роше» Навального объявили в розыск в России.