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«Путину, конечно, сейчас не позавидуешь: с востока идет шаман, а с запада — Навальный» Только мемы — о возвращении Навального в Россию
Источник: Meduza
Алексей Навальный сообщил, что собирается 17 января прилететь из Берлина в Москву рейсом «Победы». Он находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите» для лечения после отравления веществом из группы «Новичок».
«Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал политик.