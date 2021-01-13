Алексей Навальный сообщил, что собирается 17 января прилететь из Берлина в Москву рейсом «Победы». Он находится в Германии с августа 2020 года. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите» для лечения после отравления веществом из группы «Новичок».

«Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить», — написал политик.

Навальный возвращается в Россию — только мемы

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