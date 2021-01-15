Прокуратура Москвы предупредила о незаконности массового мероприятия во Внуково в день прилета Навального

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в «несогласованном массовом мероприятии» в аэропорту Внуково в день возвращения политика Алексея Навального в Россию из Германии. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано. <…> Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность.

Прокуратура Москвы также заявила, что 15 января «лица, призывающие к участию в публичном мероприятии» получили предостережения о недопустимости нарушения закона. Кто эти люди, ведомство не уточняет.

Несколько дней назад Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». По словам Навального, он прилетит 17 января рейсом «Победы», который должен приземлиться во Внуково.

Команда Навального в фейсбуке предложила сторонникам политика встретить его в аэропорту. На данный момент две тысячи пользователей выразили намерение присоединиться к встрече. Приехать во Внуково также собрались противники Навального — активисты SERB и «гвардия» писателя Захара Прилепина. Пресс-служба Внуково запретила журналистам снимать прилет Навального.

ФСИН заявила, что «предпримет все действия по задержанию» политика до суда, на котором решится вопрос о замене ему условного срока на реальный по . Ходатайство об изменении наказания подала сама ФСИН, заявив, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

В связи с делом «Ив Роше» Навального объявили в розыск в России. Об этом стало известно только после объявления политика о возвращении в страну.