Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково

Аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, отказал в возможности съемки этого события. Ответ пресс-службы Внуково опубликовало издание Sota Vision.

Аэропорт объяснил отказ антикоронавирусными мерами.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся.

При этом пресс-служба Внуково заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина «будет предоставлено».

Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково «вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами».

13 января Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». По словам Навального, он прилетит 17 января рейсом «Победы», который должен приземлиться во Внуково.

ФСИН заявила, что «предпримет все действия по задержанию» Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по . Ведомство попросило назначить политику реальный срок 11 января, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

29 декабря СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве. Ведомство заявило, что политик растратил часть пожертвований для ФБК и других некоммерческих организаций. В тот же день Навального объявили в розыск. Об этом стало известно только после объявления политика о возвращении в Россию.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков отметил, что ФБК ежегодно отчитывается о пожертвованиях. Навальный связал возбуждение дела о мошенничестве с расследованием обстоятельств его отравления «Новичком». По данным проекта Bellingcat и журналистов, которые провели расследование, к отравлению причастны сотрудники ФСБ.