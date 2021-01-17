Навальный возвращается в Россию. Максимально коротко — о том, как к этому готовятся власти
Оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что 17 января вернется в Москву из Германии рейсом «Победы». Самолет должен приземлиться во Внуково в 19:20 по московскому времени. Команда Навального пригласила сторонников политика встретить его в аэропорту. Ожидается, что туда могут приехать несколько тысяч человек. Противники Навального (активисты SERB и «гвардия» писателя Захара Прилепина) тоже обещают быть. Еще в аэропорт созывают нанятую массовку. Внуково запрещает журналистам снимать прилет Навального. Силовые структуры (МВД, ФСБ, Росгвардия) приведены в состояние повышенной готовности. В Москве прокуратура предостерегает от участия во встрече Навального, а полиция приходит к оппозиционным политикам, чтобы вручить им предостережение лично. В Петербурге задерживают активистов и корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля — под предлогом возможного участия в беспорядках в Москве. Во Внуково стоят автозаки, туда стягивают больше сотни полицейских. ФСИН готовится задержать Навального из-за дела «Ив Роше». А еще его могут задержать в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.