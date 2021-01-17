Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково

Обновлено. Самолет с Навальным сел в Шереметьево.

Самолет, на котором политик Алексей Навальный и его жена Юлия возвращаются из Германии, перенаправили из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево. Такая информация появилась на табло во Внуково, сообщила корреспондент «Медузы».

Пресс-служба авиакомпании «Победа», которая выполняет рейс, заявила РБК: «Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы».

Ранее о том, что самолет Навального перенаправлен в Шереметьево, сообщила Baza. «Победа» подтвердила Forbes, что Внуково закрыл прием рейсов. Но в колл-центре Внуково «Открытым медиа» заявили, что посадка самолета ожидается в их аэропорту.

Алексей Навальный должен был прилететь во Внуково из Берлина в 19:20 по московскому времени. Команда политика приглашала его сторонников встретить его в аэропорту. Власти стянули во Внуково полицию и устроили там задержания. По последним данным, всего задержаны 37 человек. Среди них в том числе соратники Навального и журналисты.