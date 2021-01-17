ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт Внуково. Их жестко задерживали на улице

Обновлено. Сотрудники ОМОНа «зачистили» зону перед металлоискателями у входа в терминал, сообщает Русская служба Би-би-си. По данным «ОВД-Инфо» на 19:30, задержан 21 человек.

Сотрудники ОМОНа начали вытеснять на улицу людей, собравшихся у рамок на входе в аэропорт Внуково, куда политик Алексей Навальный. Об этом сообщает «Медиазона».

Тех, кто никуда не улетает, силовики с помощью громкоговорителей призвали покинуть здание аэропорта.

На улице возле входа в аэропорт начались задержания, сообщает «МБХ медиа». Некоторых людей задерживают жестко: несут за руки и за ноги и волокут по асфальту, пишет «Новая газета». По информации Znak.com, задерживают в том числе «фанатов Ольги Бузовой», которые приехали в аэропорт якобы встречать певицу.

Ранее во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и еще нескольких соратников Навального. Также задержаны журналисты «Новой газеты» Влад Докшин и «Дождя» Эдуард Бурмистров.