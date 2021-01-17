Во Внуково задержали соратников Навального и журналиста «Новой газеты»

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь политик Алексей Навальный, задержали соратников политика Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова и Анастасию Кадетову. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Также задержан Константин Котов, ранее осужденный по «дадинской статье», и неизвестный мужчина с российским флагом.

Кроме того, задержали корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина. У него забрали документы под предлогом проверки регистрации, пишет издание.

VTimes сообщает, что также задержан Олег Навальный — брат Алексея Навального. По данным журналистки Елизаветы Нестеровой, он сидел за одним столом с Соболь, Шаведдиновым и Пахомовым, но его задерживать не стали.

Алексей Навальный должен прилететь во Внуково из Берлина в 19:20 по московскому времени. Команда политика приглашала его сторонников встретить его в аэропорту. Власти предупреждали о недопустимости массовых акций в день прилета Навального и стянули во Внуково полицию.