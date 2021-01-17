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Алексей Навальный после возвращения в Россию (и еще до задержания). Фотография
18:31, 17 января 2021
Источник: Meduza
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который провел почти пять месяцев в Германии после отравления «Новичком», 17 января
вернулся
в Россию. В аэропорту его
задержали
сотрудники ФСИН. Ранее ведомство попросило суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», обвинив политика в нарушении правил испытательного срока. До суда Навальный будет содержаться под стражей, заявила ФСИН.
Полина Иванова / Reuters / Scanpix / LETA
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