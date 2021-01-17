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Алексей Навальный после возвращения в Россию (и еще до задержания). Фотография

Источник: Meduza
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который провел почти пять месяцев в Германии после отравления «Новичком», 17 января <a href="https://meduza.io/news/2021/01/17/samolet-s-navalnym-perenapravili-iz-vnukovo-v-sheremetievo" target="_blank">вернулся</a> в Россию. В аэропорту его <a href="https://meduza.io/news/2021/01/17/navalnogo-zaderzhali-v-sheremetievo" target="_blank">задержали</a> сотрудники ФСИН. Ранее ведомство попросило суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», обвинив политика в нарушении правил испытательного срока. До суда Навальный будет содержаться под стражей, заявила ФСИН.
Оппозиционный политик Алексей Навальный, который провел почти пять месяцев в Германии после отравления «Новичком», 17 января вернулся в Россию. В аэропорту его задержали сотрудники ФСИН. Ранее ведомство попросило суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», обвинив политика в нарушении правил испытательного срока. До суда Навальный будет содержаться под стражей, заявила ФСИН.
Полина Иванова / Reuters / Scanpix / LETA