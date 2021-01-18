«ОВД-Инфо»: в связи с возвращением Навального в Россию задержали 69 человек (включая его самого)

В связи с возвращением Алексея Навального в Россию 17 января полиция задержала в общей сложности 69 человек, включая самого политика. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве были задержаны 62 человека (остальные — в Петербурге). Среди них было два несовершеннолетних и как минимум шесть журналистов. К троим людям применяли силу, двоих из них госпитализировали. Еще одному задержанному стало плохо в ОВД, его увезли на скорой.

На ночь в отделах полиции оставили четырех человек, включая самого Навального. Статус 16 задержанных «ОВД-Инфо» неизвестен.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». Его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево и доставили в отдел полиции Химок.

Изначально рейс Навального должен был приземлиться во Внуково. Команда политика призвала его сторонников встретить его там. По оценке проекта «Белый счетчик», встречать Навального во Внуково приехали около двух тысяч человек. Собравшихся в аэропорту разогнал ОМОН.

Среди задержанных во Внуково были сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов и оппозиционер Константин Котов, осужденный по «дадинской статье»