Навального доставили в отдел полиции Химок

Политика Алексея Навального, задержанного вечером 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию, доставили во Второй отдел полиции управления МВД России по городу Химки. Об этом сообщают соратники оппозиционера.

Там он провел ночь. Адвокатов к политику не пустили.

Навальный прилетел в Шереметьево из Берлина, где лечился после . Самолет компании «Победа», на котором летел политик, изначально должен был приземлиться во Внуково, но перед посадкой лайнер перенаправили в другой аэропорт.

В пограничной зоне — до того, как политик пересек российскую границу — Навального остановили полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН.

В ведомстве объявили, что политик находится в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по . ФСИН обвиняет Навального в том, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции, поэтому ведомство потребовало заменить ему условный срок на реальный. До избрания меры пресечения судом Навальный будет находиться под стражей, заявили во ФСИН.