Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
«Я ничего не боюсь». Первое интервью Навального после возвращения в Россию. Через несколько минут после него политика задержали
2 минуты
19:37, 17 января 2021
Политик Алексей Навальный вечером 17 января вернулся из Берлина, где проходил лечение после отравления, в Москву. Самолет, на борту которого находился Навальный, перенаправили
из Внуково в Шереметьево
. Вот первое интервью Навального после возвращения в Россию. Вскоре после него
политика задержали
. ФСИН объявила, что Навальный находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Политик будет находиться под стражей до решения суда о его дальнейшей мере пресечения.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам