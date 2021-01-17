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«Я ничего не боюсь». Первое интервью Навального после возвращения в Россию. Через несколько минут после него политика задержали

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Политик Алексей Навальный вечером 17 января вернулся из Берлина, где проходил лечение после отравления, в Москву. Самолет, на борту которого находился Навальный, перенаправили из Внуково в Шереметьево. Вот первое интервью Навального после возвращения в Россию. Вскоре после него политика задержали. ФСИН объявила, что Навальный находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Политик будет находиться под стражей до решения суда о его дальнейшей мере пресечения.
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