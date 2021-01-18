Алексея Навального увезли в изолятор «Матросская тишина»
Источник: Кира Ярмыш
Политика Алексея Навального увезли из ОВД в Химках, где он провел ночь и следующий день после задержания в Шереметьево.
Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш со ссылкой на его адвокатов, Навального везут в изолятор «Матросская тишина».
Днем 18 января Химкинский районный суд заключил Навального под стражу на 30 дней по ходатайству ФСИН, которая обвиняет политика в уклонении от исполнения обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше».
Заседание суда проходило прямо в отделении полиции. В МВД это объясняли тем, что у Навального отсутствует справка об отсутствии коронавируса, в самом суде — необходимостью обеспечить присутствие журналистов.