«Я желаю ему здоровья». Путин ответил Байдену, который назвал его убийцей

Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, назвавшего президента РФ убийцей. Речь об этом зашла во время видеоконференции Путина с общественностью Крыма.

Мы действительно с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое.

Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать… В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути.

И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.

«Кто как обзывается, тот так и называется». Путин отвечает Байден Meduza

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Ага, да».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти высказывания Байдена «очень плохими», заявив, что ранее подобных прецедентов «не было в истории».