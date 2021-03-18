В Кремле считают «очень плохими» высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого.

Песков затруднился ответить, планирует ли Владимир Путин лично отреагировать на заявление президента США.

На вопрос журналистов, припоминают ли в Кремле подобные прецеденты, Песков ответил: «Конечно, такого не было в истории». На вопрос, как это может сказаться на отношениях стран, он ответил «Абсолютно понятно как», но не стал дальше расшифровывать смысл своих слов.

Представитель Кремля охарактеризовал нынешние российско-американские отношения как «очень плохие», но не стал говорить, готова ли Россия к их разрыву.

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Ага, да».