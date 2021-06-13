«Это не состязание». Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным после переговоров в Женеве
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Президент США Джо Байден объяснил, что не будет проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным после их встречи в Женеве, так как не хочет, чтобы она превратилась в «соревнование», передает The Hill.
Совместный брифинг — это «не состязание в том, кто может выступить лучше перед прессой или попытаться поставить другого в неловкое положение», пояснил Байден. «Я не хочу отвлекаться на то, пожали ли они руки, кто больше разговаривал и все остальное», — добавил он.
О том, что Байден и Путин дадут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве, стало известно накануне. По данным The New York Times, Белый дом отказался от совместной пресс-конференции, так как на брифинге после предыдущего российско-американского саммита Путин выглядел более уверенно, чем Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Это будут их первые официальные переговоры в статусе президентов.