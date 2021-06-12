Байден и Путин не будут давать совместную пресс-конференцию после саммита. Президент США отдельно встретится с журналистами

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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не будут давать совместную пресс-конференцию после саммита, назначенного на 16 июня.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден самостоятельно встретится с журналистами. «Отдельная пресс-конференция — подходящий формат, чтобы пообщаться со свободной прессой о темах, которые будут обсуждаться во время встречи — как о тех, где, возможно, будет достигнуто согласие, так и о тех, где будут значительные разногласия», — цитирует Reuters заявление пресс-службы президента США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую ТАСС заявление Белого дома об отдельной пресс-конференции Байдена, сказал, что «это практика американской стороны». Отказ от совместного общения с прессой после саммита, считает Песков, не является свидетельством невысоких ожиданий от встречи президентов России и США.

Путин, добавил Песков, после саммита «выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будут их первые официальные переговоры в статусе президентов.

В преддверии саммита Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Он, в частности, назвал Байдена карьерным политиком и отметил, что у действующего президента США есть как некоторые преимущества, так и некоторые недостатки.

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