Крупнейший в мире производитель мяса JBS остановил производство в США из-за кибератаки. Белый дом заявил о подозрениях против хакеров из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Бразильская компания JBS, которая является крупнейшим в мире производителем мяса, подверглась хакерской атаке.

Атака была направлена на серверы, которые поддерживают работу североамериканских и австралийских филиалов компании. При этом резервные серверы не пострадали, подчеркнули в JBS.

Компания приняла незамедлительные меры, приостановив работу всех затронутых систем, уведомив власти и задействовав глобальную сеть IT-специалистов и сторонних экспертов для разрешения ситуации.

По данным Bloomberg, из-за атаки JBS вынуждена была приостановить забой скота в Австралии и работу завода по переработке говядины в Канаде. Также была остановлена работа всех девяти предприятий по переработке говядины в США. JBS заявила, что надеется восстановить производство на большинстве своих заводов 2 июня.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS подозревает в кибератаке хакеров из России. «JBS уведомил администрацию, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России», — сказала Жан-Пьер, добавив, что Белый дом взаимодействует с правительством России по этому вопросу.

По информации источников Bloomberg, за атакой на JBS стоит хакерская группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Недавно она заявила о взломе тайваньского поставщика Apple, который производит для корпорации макбуки.

Издания Forbes и Bloomberg называют JBS крупнейшим в мире производителем мяса. У компании есть предприятия в Северной Америке, Австралии и Европе. В общей сложности, заводы JBS работают в 20 странах. В 2020 году выручка компании превысила 52 миллиарда долларов.

В начале мая американская трубопроводная компания Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке. ФБР обвинило в ней группировку DarkSide, состоящую из выходцев из России. Colonial Pipeline восстановила работу своего трубопровода только через неделю после атаки. Сообщалось, что компания заплатила хакерам около пяти миллионов долларов в виде выкупа.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег