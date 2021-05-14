Трубопровод Colonial Pipeline возобновил работу после хакерской атаки. По данным СМИ, компания заплатила взломщикам пять миллионов долларов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline возобновила работу своих магистралей, остановленную после хакерской атаки 7 мая.

«Colonial Pipeline теперь может сообщить, что перезапустила всю свою трубопроводную систему и что доставка продуктов началась на все обслуживаемые нами рынки», — говорится в твиттере компании.

По сведениям Bloomberg и The New York Times, компания выплатила хакерам, устроившим кибератаку и вымогавшим деньги за восстановление работы трубопровода, около 75 биткоинов или пяти миллионов долларов.

Как сообщало ФБР, за атакой на Colonial Pipeline стоит хакерская группировка DarkSide, базирующаяся в Восточной Европе и состоящая из выходцев из России. Они внедрили в компьютерную систему компании программу-вымогатель, из-за которой работа трубопровода была остановлена на неделю. По словам президента США, российские власти, вероятно, не были причастны к этой атаке.

По трубопроводу Colonial Pipeline протяженностью более 8800 километров поставляется 45% бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов на Восточное побережье США. Кибератака Colonial Pipeline спровоцировала ажиотажный спрос на бензин в ряде американских штатов.

Читайте также

Восток США остался без половины поставок бензина из-за связанной с Россией хакерской группировки Американцы панически скупают топливо на заправках — и только усугубляют проблему

Читайте также

Восток США остался без половины поставок бензина из-за связанной с Россией хакерской группировки Американцы панически скупают топливо на заправках — и только усугубляют проблему

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег