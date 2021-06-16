Итоги первой встречи Путина и Байдена. Что президенты рассказали о своих переговорах журналистам — очень подробно Прочитайте этот онлайн, если вы все пропустили
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16 июня в Женеве прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Путин и Байден впервые лично общались в статусе президентов. После саммита президенты не стали давать совместную пресс-конференцию. Байден и Путин решили отвечать на вопросы журналистов каждый отдельно. Первым с журналистами пообщался Путин, он, в частности ответил на вопросы о преследовании Навального и ФБК . Эти вопросы задали иностранные журналисты. Байден на своей пресс-конференции несколько раз подчеркнул, как была важна возможность именно личной встречи с Путиным.
Пресс-конференция Байдена — главное
- «Нам не обязательно обниматься и петь песни, но все понимают, что Холодная война сейчас не отвечает ничьим интересам»
- «Важно, что мы встретились лицом к лицу»
- «Дело Навального обсуждалось»
- «США не могут диктовать свою позицию всему миру»
- Договоренности о консультациях по стратегической безопасности и кибербезопасности
Путин говорил с журналистами значительно дольше
И пресс-конференция Байдена заканчивается
Вернее, российские журналисты есть — но работающие на американские СМИ. Вопрос про иноагентов задает журналист «Настоящего времени» — насколько, по мнению президента США, Владимир Путин настроен на оздоровление медиа-климата в России?
Байден на это отвечает длинно и довольно путано, со ссылками на биографию и речи Путина, а также материалы по русской истории, которые он прочитал. Ответ сводится к тому, что после Михаила Горбачева у России был короткий и яркий момент упущенных возможностей, когда она могла бы стать по-настоящему демократической страной, но Путин решил, что он построит другую Россию — единую и объединенную не идеологией, а правительством. Байден заявил, что не ему судить, прав ли был Путин в этом выборе или нет, но отметил, что такой путь не способствует поддержанию статуса России как одной из мировых сверхдержав.
Байдену еще пытаются задавать вопросы, журналисты кричат с мест, но их игнорируют. На пресс-конференции Путина все вели себя тихо.
«Узнали ли вы президента Путина лучше во время саммита?», — спрашивают Байдена. Он дает в целом утвердительный ответ.
У Байдена спрашивают, как он оценивает то, что Путин на своей пресс-конференции заявил, что не хочет, чтобы в России произошло похожее на протесты Black Lives Matter, и поэтому он борется, в частности, с ФБК. Байден говорит, что не видит ничего общего, что в погромах во время протестов, связанных с BLM — «там действовали явные преступники».
А вот отвечать в очередной раз на вопрос, считает он Путина убийцей или нет, Байден с явным раздражением отказывается.
Похоже, российских журналистов на пресс-конференции Байдена действительно нет.
Вопрос о вероятном повторении Холодной войны и сразу о кибератаках. Байден начинает ответ со второго: «У нас [США] существенные кибероборонные способности. Если они нарушают нормы, то мы ответим, и ему [Путину] об этом известно».
На первый вопрос, про вероятность новой Холодной войны, Байден отвечает риторическим вопросом: представьте, что у вас много тысяч километров границы с Китаем, самой мощной армией мира, и слабая экономика, разве в таких условиях начинают Холодную войну? «Нам не обязательно обниматься и петь песни, но все понимают, что Холодная война сейчас не отвечает ничьим интересам. Мне кажется, он со мной согласен». Байден отметил, что Путин волнуется, что США хотят сместить его, но поспешил его успокоить.
Байден рассказывает, как важно было провести два часа с Путиным за одним столом. Говорит, что в другой части переговоров принимал участие госсекретарь и посол. Все это, по словам Байдена, было крайне важным, чтобы понять принципы и взгляды друг друга, понять почему поступают так или иначе.
Байден отвечает на первый вопрос — от Associated Press. В целом дает позитивную оценку разговору с Путиным. И подчеркивает, что США не могут диктовать свою позицию всему миру.
Корреспондент AP напоминает, что Навальный чуть было не умер в колонии и международная поддержка ему помогла.
Шутит, что не может ответить на вопрос: «Почему США до сих пор не вторглись в Россию? (чтобы навести порядок)».
А также заявляет, что не всегда удается следовать мировым нормам при управлении государством.
Байден очень любит ввернуть что-нибудь такое просторечное, типа folks — как будто обращается к приятелям.
Байден также сообщил, что на переговорах обсуждалась не только ситуация на Украине, о чем спрашивали Путина и он отвечал, но и происходящее в Беларуси.
«Важно, что мы встретились лицом к лицу, чтобы не было никаких ошибок и недомолвок. Я пришел сделать, то что я сделал».
У Путина некий американский источник с информацией о том, что большинство кибератак в мире происходит с территории США, а у Байдена в ответ на это список из 16 групп хакеров, работающих из России.
Байден, как и ранее Путин, говорит, что обсуждались вопросы кибербезопасности и была достигнута договоренность о создании консультационной группы.
Тем не менее, говорит Байден, у России и США есть общие интересы, например, ограничения вооружений, стратегической стабильности.
Ни один президент США не удержится на своем посту, если он не будет защищать основные американские ценности, и именно поэтому он в своем разговоре с Путиным упоминал права человека в России, в том числе Алексея Навального, говорит Байден.
Байден говорит, что в ходе встречи затрагивались вопросы соблюдения прав человека в России, в том числе дело Алексея Навального, дела арестованных в России американцев, ограничения на свободу прессы в России.
Байден говорит о важности встречи лицом к лицу. Напоминает, что у России и США есть разногласия, но это не помешало разговору.
«Моя главная задача — защищать интересы США», — говорит Байден и подчеркивает, что не считает Россию враждебной страной.
Джо Байден начал пресс-конференцию
Путин — о Навальном и ФБК
Главное из пресс-конференции Путина
- «Этот человек сознательно шел на то, чтобы быть задержанным». Путин — о Навальном
- Путин заявил, что ФБК «давал инструкции, как готовить „коктейли Молотова“»
- Саммит дал «зарницы надежды»
- Договорились начать межведомственные консультации по стратегической безопасности и кибербезопасности
- «Мы в целом говорили на одном языке. Необязательно заглядывать в душу, глаза»
Теперь ждем, что скажет Байден.
Путин просит журналистов не забывать, что именно улучшение мира — главная цель саммитов. На этом пресс-конференция российского президента заканчивается.
Журналистка просит объяснить для своей 9-летней дочери, зачем же вообще проводятся саммиты.
«Лидеры двух мировых держав встречаются для того, чтобы мир стал лучше», — говорит Путин. На саммите, продолжает объяснять Путин, они будут говорить о защите окружающей среды, о чистых океанах, чтобы всем хватало еды, чтобы был доступ к здравоохранению.
Журналистка из Канады задает последний вопрос на этой пресс-конференции. Удается ей это не с первого раза — у Путина нет перевода.
Bloomberg спрашивает, обозначили ли Байден и Путин те самые «красные линии». «Не надо заранее ставить ограничения, если люди друг друга боятся, зачем встречаться?» — говорит он.
Также президент РФ говорит, что если после встречи с Байденом, как в 2016 году после саммита с Трампом, США введут в отношении России санкционные меры, то «это будет означать упущенные возможности»
Журналист BBC News спрашивает, готова ли Россия отказаться от непредсказуемости во внешней политике.
Путин несогласен. Перечисляет договоры с участием России, которые были расторгнуты в последнее время. Договор СНВ, Договор об открытом небе. «Разве это стабильность?» — спрашивает Путин.
Далее Путин говорит, что на Украине в 2014 году был устроен «кровавый госпереворот». «Разве это стабильность?» — вновь повторяет он.
И вновь напоминает, что обсуждались с Байденом вопросы о сотрудничестве в стратегической безопасности, кибербезопасности.