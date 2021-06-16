Вернее, российские журналисты есть — но работающие на американские СМИ. Вопрос про иноагентов задает журналист « » — насколько, по мнению президента США, Владимир Путин настроен на оздоровление медиа-климата в России?

Байден на это отвечает длинно и довольно путано, со ссылками на биографию и речи Путина, а также материалы по русской истории, которые он прочитал. Ответ сводится к тому, что после Михаила Горбачева у России был короткий и яркий момент упущенных возможностей, когда она могла бы стать по-настоящему демократической страной, но Путин решил, что он построит другую Россию — единую и объединенную не идеологией, а правительством. Байден заявил, что не ему судить, прав ли был Путин в этом выборе или нет, но отметил, что такой путь не способствует поддержанию статуса России как одной из мировых сверхдержав.