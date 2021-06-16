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Президент России Владимир Путин заявил, не называя имен, что оппозиционный политик Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали после возвращения в Россию из Германии. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Женеве после встречи с президентом США Джо Байденом.

По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Первое: человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал, и я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок, назначенный Алексею Навальному по , на реальный. Суд удовлетворил жалобу ФСИН, которая посчитала, что политик, лечась в Германии от последствий отравления «Новичком», нарушил обязательства условно осужденного, так как не отмечался в инспекции. Защита настаивала, что ФСИН знала о лечении Навального.

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