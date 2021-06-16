Путин заявил, что ФБК «давал инструкции, как готовить „коктейли Молотова“»

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Президент России Владимир Путин заявил, что Фонд борьбы с коррупцией ( ) давал инструкции о том, как готовить бутылки с зажигательной смесью, известные как «коктейли Молотова».

На пресс-конференции в Женеве журналистка ABC News спросила у Путина о давлении на ФБК и признании этой организации экстремистской, а также поинтересовалась, чего боится российский президент.

Путин в ответ сказал, что ФБК признали в России «иностранным агентом», но деятельность «иноагентов» не запрещена, а вот экстремистские организации — «это другая история».

Организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних (это запрещено российским законом) и публично давала инструкции о том, как готовить, например, «коктейли Молотова» для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов. Выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских.

Президент России упомянул движение Black Lives Matter, которое возникло в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. «Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать, что мы видели погромы, то, что мы видели нарушения закона, и так далее, и так далее — мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем».

На этой же пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал тюремное заключение основателя ФБК Алексея Навального. Российский президент заявил, что «этот господин… сознательно шел на то, чтобы быть задержанным» в России после возвращения из Германии.

Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров заявил, что «единственные „коктейли Молотова“, с которыми сталкивались штабы Навального, — это те, которые делала сама власть, чтобы закинуть в наши помещения». Один из соратников Алексея Навального Леонид Волков, комментируя высказывания Путина, написал в твиттере: « и не позорься, а. Ну это ж хуже, чем набухаться и оркестром дирижировать».

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