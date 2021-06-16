Если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России Байден ответил на вопросы журналистов после саммита в Женеве. Кратчайший пересказ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Ничто не может заменить диалог лицом к лицу. Мы хотим предсказуемые и стабильные отношения. Я сказал Путину, что наша повестка не направлена против России. Я как президент США просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека. Именно поэтому мы поднимаем вопрос о Навальном. Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России. Сравнивать действия и нападение на Капитолий нельзя — в Вашингтоне были вооруженные преступники, а оппозиция в России просто пытается реализовать свое право на выражение мнения. Мы ищем точки соприкосновения, начали диалог по стратегической стабильности, по кибербезопасности. Я поднял вопрос о Белоруссии, Путин не спорил со мной, только спросил: «Что мы можем сделать?» Атмосфера была хорошей и позитивной, мы установили фундамент общения с Россией, есть реальная перспектива улучшить отношения. Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться.

Это приблизительный пересказ основных тем, о которых Джо Байден говорил на пресс-конференции. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются дословными цитатами.

Что сказал Путин

Враждебности не было, иллюзий нет, заглядывать в душу Байдену необязательно Что сказал Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США. Кратчайший пересказ

Что сказал Путин

Враждебности не было, иллюзий нет, заглядывать в душу Байдену необязательно Что сказал Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США. Кратчайший пересказ

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA