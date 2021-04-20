The Wall Street Journal показал спутниковые снимки российской боевой авиации в Крыму Пентагон считает, что Россия стянула к границам Украины больше войск, чем в 2014 году

Спутниковый снимок российских военных самолетов на авиабазе Саки в Крыму, 16 апреля 2021 года Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA

Газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала спутниковые снимки с российской военной техникой в Крыму и Воронежской области. Фотографии были сделаны между 27 марта и 16 апреля 2021 года. Их предоставила компания Maxar Technologies, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой, в том числе по заказу властей США и других западных стран. Глава компании Дэн Яблонски заявил, что решил поделиться снимками с журналистами по собственной инициативе: «Думаю, это снимает некоторую неуверенность и сомнения в том, что на самом деле происходит в весьма неспокойном регионе».

На одном из фото в WSJ сняты истребители Су-30 на взлетно-посадочной полосе авиабазы в Крыму. Снимок сделан 16 апреля, в конце марта истребителей на базе еще не было, отмечает издание. На других снимках видны российский полевой госпиталь, боевые вертолеты и бронетанковые части в Крыму. На одну из фотографий попали мотострелковые части в лагере российских войск в Воронежской области. К украинским границам также стянуты военные самолеты Су-34, Су-27, Су-25 и Су-24, пишет WSJ. Издание отмечает, что, судя по спутниковым снимкам, РФ перебросила к границе с Украиной больше боевой авиации, чем считалось до сих пор.

Спутниковый снимок российских военных вертолетов на авиабазе Кировское в Крыму, 14 апреля 2021 года Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA

Как рассказали WSJ неназванные американские официальные лица, на данный момент возле границ Украины размещены около 80 тысяч российских военнослужащих. Это примерно вдвое больше, чем месяц назад. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 20 апреля оценил число российских военных около украинских границ более чем в 100 тысяч человек. Сейчас у границ сконцентрировано больше российских войск, чем в 2014 году, утверждает Пентагон.

«Через несколько недель они будут близки к боевой готовности, достаточной для осуществления военной эскалации. По нашим оценкам, к тому времени их объединенные военные силы достигнут более 120 тысяч военнослужащих. Мы не знаем, решит ли Путин атаковать, но он, безусловно, будет готов к этому», — заявил WSJ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Похожие выводы в Сенате США на прошлой неделе представил директор ЦРУ Уильям Бернс.

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможность предоставления Украине военной помощи в случае начала боевых действий. Такие поставки могут включать противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы, рассказал источник WSJ. Он добавил, что этот план пока не представили на утверждение Байдену. WSJ также пишет, что Белый дом рассматривает возможность введения новых экономических санкций против России.

Министр обороны России Сергей Шойгу 13 апреля заявил, что Россия перебросила войска на западные рубежи в ответ на «угрожающую военную деятельность» НАТО. 20 апреля Шойгу назвал действия НАТО причиной наращивания боевых возможностей войск Южного военного округа (в него входит Крым). По словам Шойгу, Украина стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО ведут «провокационную деятельность» в воздушном пространстве и акватории Черного моря, из-за чего «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной».

Россия начала наращивать военное присутствие у украинской границы в конце марта, на фоне обострения конфликта между официальным Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР. В начале апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала концентрацию российских войск у границ Украины максимальной с 2015 года. Украинские власти обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. Лидеры США и Германии призвали Москву отвести войска от украинской границы. Кремль заявил, что перемещение российских войск никому не угрожает, а российский МИД призвал не считать их проявлением агрессии.

Пересказала Ольга Корелина