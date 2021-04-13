Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО собирается направить к границам России 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегическую авиацию. Об этом он сообщил на совещании в Североморске, пишет ТАСС.

По словам Шойгу, американские войска через Атлантику перебрасывают из США в Европу, в самой Европе войска перемещают к границам России. «Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — сказал министр.

Шойгу отметил, что Россия в ответ на «угрожающую военную деятельность альянса» провела внезапную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — сообщил Шойгу. По словам министра, войска показали, что способны обеспечить военную безопасность России. Сейчас они участвуют в учениях.

Шойгу добавил, что «все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель».

В конце марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками после нападений на украинских военных. После этого Россия начала наращивать войска у границ Украины. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала концентрацию российских войск на границах с Украиной максимальной с 2014-2015 годов.

Власти Украины обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».