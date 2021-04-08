Российские войска, о переброске которых к границе с Украиной стало известно в конце марта, сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области. Он находится примерно в 250 километрах от Украины, выяснила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Проанализировав фотографии и видео с военной техникой из соцсетей и сопоставив их с изображениями Google Street View и «Яндекс.Карт», расследователи выяснили, что военная техника разгружается на двух станциях в районе Воронежа, после чего едет в южном направлении к войсковому полигону «Погоново».

Предположения CIT подтвердились спутниковыми снимками «Погоново», которые 8 апреля опубликовал корреспондент The New York Times, бывший расследователь Bellingcat Кристиан Триберт. На них видно, что в конце марта — начале апреля на полигоне появились палатки и «сотни единиц» военной техники, пишет он.

CIT отмечает, что также есть свидетельства о дислокации военных в районе города Острогожск Воронежской области примерно в 150 километрах от границы с Украиной.

Расследователи подчеркивают, что Воронежская область не граничит ни с ЛНР, ни с ДНР, а только с подконтрольной Украине частью Луганской области — и отмечают, что в случае возможного украинского наступления, о котором говорят в непризнанных республиках, «для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области». В связи с этим CIT делают вывод о том, что диспозиция «носит скорее наступательный, чем оборонительный характер»:

Однако даже в этом случае нельзя однозначно утверждать о неминуемом вторжении российских войск на подконтрольную Украине территорию. Если целью Кремля действительно является давление на Киев и Вашингтон, то вполне логично было бы расположить войска достаточно угрожающим образом — например, через границу от Харькова и подконтрольной Луганщины.

CIT в своем предыдущем анализе называла концентрацию российских войск в регионе максимальной с 2014-2015 годов, когда в Донбассе проходила активная фаза конфликта (при этом тогда лагеря находились гораздо ближе к границе). При этом, подчеркивали расследователи, сейчас в регион стянуты отдельные части войск других округов — чего не бывает в случае локальных учений. Ближайшие стратегические учения, которые могли бы объяснить столь масштабные передвижения, состоятся только в сентябре.

Григорий Левченко