Сосредоточение российских войск вблизи границы с Украиной является максимальным за последние шесть лет. К такому выводу пришли аналитики из расследовательской группы Conflict Intelligence Team на основе анализа открытых данных.

Как установили расследователи, к границе в последние недели перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и, по всей вероятности, танковые части. С помощью сервиса gdevagon, позволяющего отслеживать маршруты железнодорожных вагонов по номерам, им удалось установить некоторые пункты назначения — это Крым и окрестности Воронежа.

Военная техника РФ движется в сторону Крыма Интересное вокруг Нас

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные переброски сил из отдаленных регионов нельзя объяснить локальными учениями, как это делают российские власти, — только стратегическими. При этом следующие стратегические маневры «Запад-2021» должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

Колонна реактивных систем залпового огня «Ураган» под Воронежем The Insider

В CIT отмечают, что данных из открытых источников для оценки общего количества переброшенных к границам Украины сил пока недостаточно и рассчитывают, что дать оценки можно будет после того, как станут известны конечные пункты прибытия техники. «Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах», — заключают расследователи.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению на Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь «запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию».

Что думают другие эксперты

Россия наращивает войска на границе с Украиной. Новая война неизбежна? Вот (очень тревожные) ответы экспертов

Что думают другие эксперты

Россия наращивает войска на границе с Украиной. Новая война неизбежна? Вот (очень тревожные) ответы экспертов

Пересказал Григорий Левченко