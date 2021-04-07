Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе, 4 июня 2019 года John Thys / AFP / Scanpix / LETA

На фоне обострения в Донбассе Украина снова подняла вопрос о вступлении в . 5 и 6 апреля украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Зеленский попросил Джонсона и Трюдо усилить международное давление на Россию и способствовать выработке Плана действий по членству в НАТО ( ) для Украины. В разговоре со Столтенбергом Зеленский заявил, что «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе» и что «ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ». 7 апреля Литва заявила, что предложит НАТО предоставить Украине план.

Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит кризис в Донбассе. «Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. <…> Говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США заявили, что приветствуют вступление в НАТО новых членов. Но они должны отвечать стандартам альянса. «Мы продолжаем призывать правительство Украины к осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. На уточняющий вопрос, планируют ли США ускорить процесс приема Украины в НАТО на фоне обострения на российско-украинской границе, Прайс лишь повторил, что США поддерживают реформы в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, но решение о присоединении страны будет принимать сам альянс.

Пока Украина не соответствует стандартам вступления в НАТО. В частности, из-за уровня коррупции и не урегулированных территориальных споров. В документе организации под названием «Исследование о расширении НАТО» (альянс руководствуется им при приеме новых членов), говорится, что страны, которые хотят вступить в альянс, должны урегулировать такие разногласия мирным путем. Но также в документе сказано, что «фиксированного или жесткого списка критериев» для вступления в НАТО нет, и решения о приеме новых членов принимаются в индивидуальном порядке.

Украина объявила о намерении вступить в НАТО еще в 2002 году. В 2010-м, когда президентом был Виктор Янукович, страна приняла внеблоковый статус, который подразумевал неучастие в любых военно-политических союзах. Но в 2014-м, после свержения Януковича и присоединения Крыма к России, Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В 2019-м в Конституции Украины прописали «необратимость европейского и евроатлантического курса» страны. Сейчас украинские власти рассчитывают вступить в НАТО до 2030 года.

В конце марта в мире заговорили о новом серьезном обострении ситуации в Донбассе. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала концентрацию российских войск в районе российско-украинской границы максимальной с 2014-2015 годов. Киев подтвердил наращивание присутствия российских войск у своих границ, назвав это «игрой мускулами». США попросили Россию объяснить «провокации», а американский президент Джо Байден впервые после вступления в должность созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кремль заявил, что Россия перемещает войска внутри своей территории, и «это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет угрозы».

Ольга Корелина