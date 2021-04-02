Джо Байден впервые поговорил с Владимиром Зеленским. И подтвердил поддержку Украины «перед лицом российской агрессии»

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом. Это первая беседа двух президентов, отмечает «Интерфакс-Украина».

«Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму», — сказано в заявлении администрации Байдена.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Байден заверил Зеленского, что «США не оставят Украину без поддержки», а также поддержал реформы, проводимые в стране.

Корреспондент Politico Наташа Бертранд написала в твиттере, что беседа Байдена и Зеленского продолжалась около 30-40 минут. По словам Андрея Ермака, разговор шел 50 минут.

25 июля 2019 года состоялся один из первых разговоров Владимира Зеленского с 45-м президентом США Дональдом Трампом, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента.