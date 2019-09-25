Разговор Трампа с Зеленским, из-за которого президента США могут отправить в отставку. Полная расшифровка
Администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля. Из-за этого разговора Трампу грозит импичмент: его подозревают в попытке надавить на Зеленского, чтобы заставить активизировать расследование в отношении сына Джо Байдена на Украине. В опубликованной стенограмме отмечается, что это не дословная расшифровка разговора Трампа и Зеленского. «Медуза» публикует перевод этого документа.
Дональд Трамп: Поздравляю с большой победой. Мы все наблюдали [за выборами президента Украины] из США, и вы проделали отличную работу. Вы догнали своего оппонента, вырвались вперед, хотя от вас этого не очень ожидали, но в итоге одержали легкую победу. Это фантастическое достижение. Мои поздравления.
Владимир Зеленский: Вы абсолютно правы, господин президент. Мы триумфально победили и мы усердно работали для этого. Хочу признаться, что учился у вас. Мы использовали некоторые из навыков и знаний, [которые вы продемонстрировали в американской политике], и это в итоге служило нам примером на наших выборах и в течение предвыборной кампании. Это действительно были уникальные выборы. Мы находились в исключительной ситуации и смогли достичь исключительного успеха. Я скажу следующее: в первый раз вы звонили мне, когда я победил на президентских выборах, а сейчас вы звоните мне во второй раз после того, как моя партия выиграла парламентские выборы. Думаю, мне стоит чаще участвовать в избирательных кампаниях, чтобы мы с вами могли чаще разговаривать.
Дональд Трамп (смеется): Это очень хорошая идея. Думаю, ваша страна рада [вашим победам].
Владимир Зеленский: Честно говоря, мы много работаем, потому что мы хотели вытащить Украину из болота. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков. Мы хотели создать новый формат и новый тип правительства. Вы для нас хороший учитель.
Дональд Трамп: Это очень мило с вашей стороны. Мы многое делаем для Украины, тратим много усилий и времени. Гораздо больше, чем европейские страны; они должны помогать вам больше. Германия не делает для вас почти ничего. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, вам стоит с ними это обсудить. [Канцлер Германии] Ангела Меркель говорит про Украину, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же. Я думаю, вам стоит это проанализировать. Но США всегда хорошо относились к Украине. Я бы не обязательно сказал, что это было взаимно, потому что происходят некоторые нехорошие дела [со стороны Украины], но в последнее время США были очень, очень добры к Украине.
Владимир Зеленский: Вы абсолютно правы. Не просто на 100%, а на 1000%. Я разговаривал [по телефону] с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также разговаривал и встречался с [президентом Франции] Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают так много, как следовало бы, в вопросе санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они недостаточно помогают Украине. Логически Евросоюз должен был стать нашим ближайшим партнером, но технически США — более близкий партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за то, что США многое делают для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно в вопросе санкций против России. Я бы также хотел поблагодарить вас за поддержку в военной сфере. Мы готовы вывести сотрудничество на новый уровень, в частности, готовы купить больше [американских переносных противотанковых ракетных комплексов] «Джавелин».
Дональд Трамп: Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина многое об этом знает. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией и причем тут Украина, как говорят в Crowdstrike… Я думаю, один из ваших состоятельных людей… Сервер, говорят, что он на Украине. С тех пор многое произошло. Я думаю, в вашем окружении есть некоторые из тех людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор США позвонил вам или вашим людям, и вы разобрались в этом. Как вы заметили вчера, вся эта чепуха закончилась неудачным выступлением человека по имени Роберт Мюллер. Говорят, что многое из этого началось на Украине. Важно, чтобы вы сделали все возможное.
Владимир Зеленский: Да, для меня важно это и все, что вы упомянули ранее. Мы открыты для любого сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Я отозвал нашего посла в США, и заменю его очень компетентным и опытным человеком, который будет работать над сближением наших стран. Я бы хотел, чтобы он завоевал ваше доверие и наладил с вами личные отношения, чтобы мы могли сотрудничать еще плотнее. Один из моих помощников недавно разговаривал с [вашим личным адвокатом] господином [Рудольфом] Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет прилететь в Украину, и мы с ним встретимся. Хочу еще раз заверить, что среди нас у вас есть только друзья. Я удостоверюсь, что окружаю себя лучшими и самыми опытными людьми. Также хочу сказать, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, поэтому мы сможем продолжать наше стратегическое сотрудничество. Я планирую окружить себя лучшими людьми и как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто. Я вас уверяю.
Дональд Трамп: Хорошо. Потому что я слышал, что у вас был хороший прокурор, его уволили, и это очень несправедливо. Многие говорят, как был снят ваш прокурор, и в это были вовлечены некоторые очень нехорошие люди. Господин Джулиани уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его поговорить с вами, как и Генерального прокурора США. Руди хорошо разбирается в происходящем и он очень умелый парень. Если вы поговорите с ним, это будет здорово. Бывший посол США, та женщина — это была плохая новость, и те люди, с которыми она работала на Украине — это тоже была плохая новость, и я хочу, чтобы вы это знали. Еще одна вещь. Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил преследование, и многие хотят знать об этом, так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если бы вы могли расследовать… По-моему, это звучит ужасно.
Владимир Зеленский: Я бы хотел высказаться по поводу прокурора. Прежде всего, я понимаю и я осведомлен по поводу этой ситуации. Поскольку мы добились абсолютного большинства в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, и его кандидатура будет одобрена парламентом, и он приступит к своим обязанностям в сентябре. Он или она изучит ситуацию, в том числе касательно компании, которую вы упомянули в вашем вопросе. Вопрос с расследованием этого дела — это вопрос восстановления правды, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Более того, я бы хотел попросить вас — если у вас есть какая-либо дополнительная информация касательно расследования, которой вы можете поделиться, то это очень помогло бы расследованию — чтобы быть уверенными, что мы сможем свершить правосудие в нашей стране. Что касается посла Украины в США, насколько я помню, ее фамилия Иванович. Это прекрасно, что вы стали первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не смогла принять меня в качестве нового президента в достаточной степени.
Дональд Трамп: Что ж, через какие-то вещи ей придется пройти. Я попрошу господина Джулиани позвонить вам, и я также попрошу позвонить генпрокурора Барра, и мы доберемся до дна всего этого. Я уверен, что мы в этом разберемся. Я слышал, что к прокурору относились очень плохо, а сам он был очень честным прокурором, поэтому удачи вам с этим. Я ожидаю, что ваша экономика будет становиться лучше и лучше. У вас множество активов. Это великая страна. У меня множество украинских друзей, они замечательные люди.
Владимир Зеленский: Я бы хотел сказать вам, что у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в США. На самом деле, в последний раз, когда я ездил в США, я остановился в Нью-Йорке возле Центрального парка, в «Трамп-Тауэр». Я поговорю с ними и надеюсь, что еще увижусь с ними в будущем. Я также хотел поблагодарить вас за приглашение посетить США, в том числе Вашингтон. С другой стороны, я хочу заверить вас, что мы очень серьезно отнесемся к этому делу и продолжим работу над расследованием. Что касается экономики, то у наших стран есть большой потенциал, и одна из важных проблем для Украины — это энергетическая независимость. Я уверен, что мы можем очень успешно сотрудничать с США в вопросе энергетической независимости. Мы уже работаем совместно. Мы покупаем американскую нефть, но я также возлагаю надежды на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить наши перспективы и узнать друг друга лучше. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку.
Дональд Трамп: Хорошо. Что ж, большое спасибо, я ценю это. Я попрошу Руди и генпрокурора Барра позвонить. Спасибо. Когда бы вы ни решили посетить Белый дом, звоните в любое время. Назовите дату и мы решим вопрос. Я с нетерпением жду встречи с вами.
Владимир Зеленский: Большое спасибо. Я был бы счастлив приехать, счастлив встретиться с вами лично и узнать вас поближе. С нетерпением жду нашей встречи, а также хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в Киев, это очень красивый город. У нас прекрасная страна, которая будет рада приветствовать вас. А также рассчитываю, что мы оба будем в Польше 1 сентября и сможем встретиться. Будет неплохо, если вслед за этим вы отправитесь на Украину. Мы можем полететь туда на моем самолете или на вашем — думаю, он гораздо лучше, чем мой.
Дональд Трамп: Хорошо, мы обсудим этот вопрос. Я с нетерпением жду встречи с вами в Вашингтоне или в Польше, поскольку мы, очевидно, окажемся там в одно время.
Владимир Зеленский: Большое спасибо, господин президент.
Дональд Трамп: Поздравляю вас с той фантастической работой, которую вы проделали. Весь мир смотрит на вас. На самом деле, успеха стоило ожидать, но все равно примите мои поздравления.
Владимир Зеленский: Спасибо, господин президент. До свидания.