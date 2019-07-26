ЦИК Украины посчитал все голоса на выборах в Верховную Раду. Партия Зеленского получила большинство в парламенте

Обновление. Представители партии «Слуга народа» получили 130 из 199 депутатских мест, победив в одномандатных округах, пишет «Интерфакс». Всего в Раду проходят 254 депутата «Слуги народа», что обеспечивает партии большинство в парламенте.

Пять политических партий Украины проходят в Верховную Раду девятого созыва, следует из данных ЦИК страны после обработки 100% электронных протоколов.

Больше всего голосов получила партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского — 43,16% голосов.

На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» бизнесмена Виктора Медведчука — 13,05%, на третьем — «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,18%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получила 8,10% голосов, а «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 5,82%.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об их проведении сразу после вступления в должность. Прежний состав Рады отклонял законопроекты Зеленского.