Госдепартамент США потребовал от России объяснить «провокации» на границе с Украиной

США попросили Россию объяснить усиление группировки войск на границе с Украиной. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Reuters.

Мы попросили Россию предоставить объяснения в связи с этими провокациями. Также мы дали понять, <…> что поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии.

Позже чиновник подчеркнул, что Вашингтон «открыт для взаимодействия с Москвой» в связи с ситуацией.

В конце марта The New York Times сообщила, что у границ Украины после окончания плановых учений Минобороны, проведенных в середине месяца, остались около четырех тысяч военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение войск внутри России не должно беспокоить другие государства и «ни для кого не представляет угрозы».

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