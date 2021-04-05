Военнослужащий ДНР на линии соприкосновения в Донецке, 2 апреля 2021 года Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix / LETA

«Комсомольская правда»: В эту субботу в ДНР в поселке Александровском во дворе собственного дома был убит ребенок пяти лет и тяжело ранена его бабушка. Взрывное устройство, как утверждают местные наблюдатели и СМИ, сброшено с украинского управляемого беспилотника. С 2014 года за время войны в Донбассе, по данным мониторинговой миссии ООН, погибли 147 детей. Сейчас на линии соприкосновения может находиться до десятка тысяч ребятишек. Как с этим со всем быть, ведь урегулирование конфликта явно затягивается?

Дмитрий Песков: Каждый раз гибель человека, особенно если это ребенок — это трагедия, и, конечно, все это является горькими последствиями неурегулированности ситуации, более того, последствиями роста напряженности на линии разграничения. К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной, тоже не выполняются. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства. Это все осложняет ситуацию, делает ее более напряженной. Об этом сейчас много говорят. Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то действенных усилий со стороны Киева.

Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик.

AFP: Есть ли у администрации президента четкие подтверждения того, что ребенок в Украине был убит? Было только сообщение донецкой милиции, его не подтверждает ни ОБСЕ, ни украинская сторона. Так свободно говорят, что ребенка убили, но жестких, серьезных доказательств этому нет.

Дмитрий Песков: Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня, вместе с тем, нету повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то .

УНИАН: На выходных появились сообщения о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. Почему российская армия стала такой стеснительной на российской территории и не получится ли так, что они могут заблудиться, как в 2014 году, а потом, как результат, начинают на Донбассе гибнуть, в том числе дети?

Дмитрий Песков: Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным . Для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности.