Верховная Рада прописала в Конституции Украины курс на вступление в НАТО и ЕС

Парламент Украины внес изменения в Конституцию, прописав в ней курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

В частности, в основном законе Украины теперь будет прописана «необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», а также «европейская идентичность украинского народа».

Также в Конституции прописали, что правительство должно обеспечить реализацию стратегического курса Украины на вступление в НАТО и ЕС, а президент будет гарантом этого.

Законопроект, закрепляющий в Конституции «европейскую идентичность» народа Украины и курс на вступление в НАТО и ЕС, был внесен в сентябре президентом Петром Порошенко.

В конце января Порошенко, объявляя о намерении баллотироваться на новый срок, заявил, что Украина к 2024 году рассчитывает подать заявку на вступление в Евросоюз, а также получить и начать выполнять план по вступлению в НАТО.