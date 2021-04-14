Байден и Меркель призвали Россию отвести армию от границ с Украиной

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что власти России должны сократить военное присутствие на границах с Украиной. Лидеры стран обсудили этот вопрос во время телефонного разговора, сообщил вечером 14 апреля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель и Байден согласились, что «Россия должна сократить недавнее усиление войск, чтобы добиться деэскалации ситуации», цитирует слова Зайберта агентство Reuters.

Ранее 14 апреля Россия и Украина одновременно провели учения. Украинские войска репетировали отражение танковой и пехотной атак у границ Крыма. Российский флот, в свою очередь, провел учения в Черном море. Как отмечает Reuters, российские военные провели учения перед прибытием двух американских военных кораблей в Черное море.

В конце марта усилился конфликт между властями Украины и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. После этого Россия нарастила группировку войск у границ Украины до максимума с 2014-2015 годов, заявили в расследовательской группе Conflict Intelligence Team. Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил 14 апреля, что Россия сосредоточила у границ 110 тысяч военных.