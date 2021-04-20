Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Обращение Зеленского опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Также Зеленский обратился к жителям Украины, заверив их, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но не начнет их первой.

Что происходит сегодня? У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. <…> Хочет ли Украина войны? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда.

Кроме того, Зеленский заявил, что западные партнеры Украины «прекрасно видят истинные мотивы России», готовы вводить против РФ санкции и финансово поддерживать Украину. В то же время, добавил Зеленский, стране может понадобиться «значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность».

Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизней своих людей является щитом для Европы, получит [от других стран] поддержку не просто как [от] партнеров, с трибун, а как [от] игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу.

Россия начала наращивать военное присутствие у украинской границы в конце марта, на фоне обострения конфликта между официальным Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР.

Украинские власти обвинили Россию в нагнетании обстановки в регионе. США и Германия призвали Москву отвести войска от украинской границы. В России перемещение войск объяснили учениями и заявили, что оно никому не угрожает.

19 апреля прошли очередные переговоры советников лидеров стран «нормандского формата», на которых представители Германии, России, Украины и Франции обсуждали ситуацию в Донбассе. Источники «Коммерсанта» и РИА Новости в российской делегации назвали переговоры безрезультатными.