МИД РФ попросил не считать учения у границ Украины проявлением агрессии
Российские дипломаты призывают западных партнеров не рассматривать учения российской армии вблизи границ Украины как проявление агрессивных намерений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений.
Захарова подчеркнула, что масштабы учений «гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории».
Представитель МИД РФ призвала партнеров, прежде всего Германию и Францию, не участвовать в «пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий», а сосредоточиться на том, чтобы побудить власти Украины к деэскалации.
В конце марта после нападений на украинских военных на Украине усилился конфликт между официальным Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР. После этого Россия нарастила группировку войск у границ Украины — по оценке Conflict Intelligence Team, до максимальных значений с 2014-2015 годов. Власти Украины утверждают, что Россия сосредоточила у границ 110 тысяч военных.