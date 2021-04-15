США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за «вредоносной внешней деятельности» правительства России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новые санкции связаны с вмешательством в выборы президента США 2020 года, на государственные ведомства США и с талибами против американцев в Афганистане. Белый дом еще в феврале заявил, что планирует санкции из-за этих действий, которые американские власти приписывают России.

Новые ограничения включают в себя:

санкции в отношении , которые, как утверждают власти США, помогают российским спецслужбам в их кибератаках;

санкции в отношении и лиц, которых США обвиняют во вмешательстве в американские выборы и проведении кампаний по дезинформации;

санкции в отношении и лиц из-за присоединения Крыма к России;

высылку десятерых сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне (утверждается, что среди них есть сотрудники спецслужб);

ограничения на операции с российским госдолгом: с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

Также американские власти официально возложили на Службу внешней разведки (СВР) России ответственность за кибератаку на государственные ведомства США через программное обеспечение компании SolarWinds.

Это второй пакет санкций против России, введенный Белым домом с тех пор, как в январе президентом США стал Джо Байден.

В марте США вместе с Евросоюзом ввели ограничения против высокопоставленных российских чиновников из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.

Предыдущий пакет санкций США Байден ввел свои первые санкции против России. Они кажутся всего лишь копией санкций Трампа, но это не так — теперь под угрозой курс рубля