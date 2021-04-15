МИД России вызвал посла США на «тяжелый разговор» после введения новых американских санкций

Посол США в России Джон Салливан вызван в российское министерство иностранных дел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым.

МИД объявил о вызове посла США сразу после введения новых американских санкций. Захарова заверила, что ответ России на них «будет неотвратимым».

В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США.

Обновлено. Посол США Джон Салливан посетил российский МИД. Как сообщили в МИДе, посла предупредили о серии ответных мерах на санкции.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они включают в себя в том числе высылку 10 российских дипломатов из США и ограничения против российского госдолга.

Это второй пакет американских санкций против России с тех пор, как в январе президентом США стал Джо Байден. Первый пакет был введен в марте из-за преследования оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также

Байден ввел свои первые санкции против России. Они кажутся всего лишь копией санкций Трампа, но это не так — теперь под угрозой курс рубля

Читайте также

Байден ввел свои первые санкции против России. Они кажутся всего лишь копией санкций Трампа, но это не так — теперь под угрозой курс рубля