Financial Times: ЕЦБ запросил у европейских банков сведения об их готовности к введению санкций против России

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил банки Евросоюза, у которых в объеме выданных кредитов значительная сумма приходится на Россию, о необходимости приготовиться к возможному введению антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

ЕЦБ также запросил у банков сведения о том, как они отреагируют на различные сценарии возможных санкций — в том числе сценарий с отключением России от системы межбанковских переводов SWIFT.

Как рассказали собеседники Financial Times, ЕЦБ изучает риски различных сценариев и призвал банки поделиться подробностями их оценок и планов на случай «непредвиденных обстоятельств».

Введение антироссийских санкций несет риски для международных банков со значительным присутствием в России — таких как американский Citibank, французский Société Générale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit, отмечает Financial Times.

США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию о введении жестких экономических санкций в случае нападения на Украину, которое, как считают на Западе, готовит Москва.

Среди возможных ограничений, которые анонсировали для России, было отключение от SWIFT (хотя по некоторым данным, от этой идеи западные политики отказались), запрет на поставки телефонов и микросхем, а также персональные санкции против президента Владимира Путина.

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