Handelsblatt: западные страны отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

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США и Евросоюз больше не рассматривают вариант отключения России от системы SWIFT. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, в краткосрочной перспективе этот шаг может привести к дестабилизации на финансовых рынках, а в среднесрочной — к созданию альтернативной финансовой инфраструктуры, в которой Запад уже не будет играть доминирующей роли.

Вместо отключения России от SWIFT сейчас США и Евросоюз рассматривают возможность наложения санкций на крупнейшие российские банки.

США и Евросоюз обещают ввести против России новые жесткие санкции, если она вторгнется на Украину. О такой возможности западные СМИ пишут на протяжении нескольких недель со ссылкой на данные разведок. Москва категорически отрицает такую возможность.

В конгресс США в середине января были внесены несколько законопроектах о санкциях в случае вторжения на Украину. Они подразумевают, в частности, персональные ограничения в отношении президента Владимира Путина и чиновников из высшего руководства России.

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