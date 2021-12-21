Reuters: США обсуждают запрет на поставки телефонов в Россию в случае вторжения в Украину

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Власти США рассматривают дополнительные ограничительные меры в случае вторжения России в Украину, в том числе «чрезвычайные» меры по ограничению экспорта в Россию, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена.

В качестве таких мер обсуждают запрет на поставку телефонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов «из многих других отраслей», сказал источник агентства. По его словам, эти меры предлагают в дополнение к тем, что обсуждались ранее.

В декабре CNN и Bloomberg сообщили, что пакет потенциальных санкций США включает в себя меры против окружения президента России Владимира Путина, российских олигархов, банков и энергетических компаний, а также отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничение на конвертацию рублей в другие валюты.

7 декабря Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным предупредил о «решительных экономических и иных мерах» в случае вторжения России в Украину. Путин, в свою очередь, обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории» и потребовал гарантии, что военный альянс не будут расширять на восток. 17 декабря МИД России представил проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности.

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