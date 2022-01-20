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Американские власти предупредили производителей микросхем о возможном ограничении импорта их продукции в Россию в случае войны на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Ассоциация производителей полупроводников (SIA), оказавшееся в распоряжении агентства.

В документе говорится, что 14 января представители Совета национальной безопасности Питер Харрелл и Тарун Чабра в ходе телефонного разговора с руководителями SIA заявили, что индустрия должна быть готова к беспрецедентным мерам в отношении России, в том числе к моментальному запрету импорта.

«Совет национальной безопасности дал понять, что рассматривает любые ограничительные меры», — говорится в письме, направленном руководством SIA по итогам переговоров.

Представители Совета национальной безопасности также призвали производителей микросхем удостовериться в том, что их компьютерные системы хорошо защищены.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не подтвердила телефонный разговор, но в очередной раз заявила, что США и их союзники рассматривают комплекс ограничительных мер в отношении России, в случае ее вторжения на Украину.

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Американские СМИ в конце 2021 — начале 2022 года сообщали, что Белый дом в качестве одной из мер воздействия на Россию в случае вторжения на украинскую территорию рассматривает запрет на импорт электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий. Причем ограничения могут коснуться не только продукции, произведенной в США, но и сделанной в других странах с использованием американских технологий.

Среди других обсуждавшихся мер — ограничительные меры в отношении российских банков, персональные санкции против российского руководства, а также отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT. От последней меры, как сообщало немецкое издание Handelsblatt, решено отказаться.

Власти России подготовку к вторжению на украинскую территорию категорически отрицают, а учения, проводимые у границы, называют сугубо внутренним делом.

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