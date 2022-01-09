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Соединенные Штаты разрабатывают новые ограничительные меры, которые могут быть введены в отношении России в случае ее вторжения на украинскую территорию.

По данным источников Associated Press, Россия может быть внесена в список стран, в отношении которых действуют наиболее жесткие санкции. Речь идет о Кубе, Иране, КНДР и Сирии. В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе бытовой, программного обеспечения и технологий.

Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например, в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

Агентство Reuters, в свою очередь, отмечает, что в случае таких санкций под запрет попадет не только электроника и ПО, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной мере использовались американские технологии.

Газета The New York Times пишет, что помимо санкций США, в случае, если Россия начнет военную операцию на территории Украины, Белый дом рассматривает возможность вооружения «украинских партизан», которые будут «бороться с оккупацией».

При этом все три издания пишут, что США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военную операцию.

Западные источники с осени 2021 года сообщают, что Россия разместила у границ с Украиной военных и технику, что может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории, заявляя, что возле границы проводятся обычные учения. Также Кремль требует от НАТО гарантий того, что Украину не примут в альянс.

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